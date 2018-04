Estadísticas no son importantes: Torres Nilo

Luis Alberto Madrigal

Tras golear al León 4-1 y alargar a 24 juegos la racha sin perder en el estadio Universitario, el defensor Jorge Torres Nilo aseguró que no les interesan las estadísticas, sino más bien el boleto a la Liguilla y mejorar los detalles para alcanzar su mejor versión.

Así lo señaló el lateral zurdo, luego de que el equipo logrará una victoria que lo acerca a la Fiesta Grande al conseguir 25 puntos.

“El objetivo es calificar, no nos fijamos en las rachas, siempre estar de local ante nuestra afición nos obliga a dar todo de nosotros, hoy se dio ese resultado, y también de visita la afición nos acompaña, si ahorita se dan las rachas que bueno, pero el objetivo es calificar”, admitió Torres Nilo.

El defensor felino no ocultó su molestia porque Tigres no pudo hacer un juego perfecto ya que el gol de Mauro Boselli, dejó al descubierto una asignatura que deben mejorar, la solvencia defensiva durante todo el partido.

“Se hizo un buen partido, nos vamos tranquilos, pero no satisfechos, la misma exigencia entre nosotros, de todo el equipo, no solamente somos los cuatro de aras, es todo el partido tratar de dejar el marco en cero, eso es de alguna manera donde no salimos contentos”, explicó.

“Nos vamos tranquilos por el juego que se hizo pero hoy que seguir mejorando y que el equipo haga lo que se entrena”, señaló.