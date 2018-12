Espera 'Chaka' que bajas no les afecten

Pese a que se extrañarán la experiencia de Juninho y el aporte de Ismael Sosa en el ateque, Luis Rodríguez considera que Tigres tiene plantel para hacerle frente al próximo Clausura 2019

Azteca 7 Deportes - 18/12/2018 07:36 a.m.

INFO7 - Hasta el momento, dos bajas en Tigres están aseguradas, que son la de Juninho e Ismael Sosa y el defensa Luis Rodríguez se mostró confiado en que no afectarán al plantel para el próximo Torneo Clausura 2019, en el cual intentarán llegar a la Final.

"Son jugadores que se van a extrañar, pero hay muchos que estando ellos o no había mucha competencia, espero que no nos afecte", declaró tras la práctica que tuvo el equipo en La Cueva de Zuazua.

Sobre el caso específico de quién pudiera suplir a Juninho, expresó que "en esa posición hay jugadores, puede ser Hugo Ayala, Francisco Meza, chavos de la Sub 20, no me preocupa, estamos tranquilos con los jugadores que tenemos".

Se debe recordar que hace unos días, Juninho anunció su retiro de las canchas, luego de haber militado con los felinos desde 2010, mientras Sosa fue traspasado a los Tuzos del Pachuca, de cara al próximo certamen del balompié nacional.

Rodríguez consideró que para estar de nueva cuenta en una Final dentro del futbol mexicano tendrán que volver a las bases, para lograr un mejor desempeño dentro del terreno de juego.

"Debemos regresar a las bases, a lo que nos ha dado tantos campeonatos, empezar a jugar un poco más compacto nos ayudará a estar ahí. El rival nos van conociendo mejor, llevamos mucho tiempo jugando juntos", indicó.

El Chaka aseguró que la mira del plantel es clara para la siguiente justa, conseguir su boleto a la Liguilla por el título y pelear por otro campeonato para la institución auriazul.

"Siempre lo consideramos un fracaso no llegar a la última instancia, el equipo está para eso y más, lo consideramos un fracaso. Todos los que estamos aquí somos profesionales y directos, fue más por lo que hicieron nuestros rivales, queda la frustración de que podemos dar más", agregó.