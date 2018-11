Escalofriante lesión deja fuera a Alex Smith de NFL

Por: RedacciónUna terriblealejará alde losde Washington,, de los emparrillados de la NFL por el resto de la campaña.

Todo ocurrió tras el juego de la semana 11 ante los Texans de Houston, donde el jugador sufrió la ruptura de tibia y peroné durante el tercer cuarto.

El incidente sucede cuando dos defensores del equipo de Houston taclearan a Smith, fue al momento de caer cuando su pie quedó atorado con el césped, provocándose la lesión.

De inmediato el ofensivo fue retirado del campo en un carro de emergencia, para después ser atendido por médicos.

Horas después fue confirmada la baja de Smith para el resto de la temporada, por lo que los Redskins se han hecho de los servicios de Mark Sanchez.

Por su parte, el exjugador Joe Thiesmann recordó a través de su cuenta en Twitter que sufrió una lesión similar a la que vivió Alex Smith, lo llamativo de este comentario es que ambos hechos ocurrieron el mismo día: un 18 de noviembre, con diferencia de 33 años entre un incidente y otro.

Alex´s leg is exactly like mine 33 yrs ago