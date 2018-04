Enner Valencia revela que disfruta más asistir que marcar goles

EFE - Aunque el alimento vital de todo delantero en el fútbol es el gol, el ecuatoriano Enner Valencia de los Tigres de México, reveló hoy que disfruta más poner un pase para anotación que convertir.

"Me voy más contento a casa después de un partido cuando doy un pase para gol que cuando lo meto. Hacer un gol en la primer jornada y después esperar diez o doce encuentros sin anotar para un delantero es difícil; te preguntan qué está pasando", dijo el exjugador del Everton y el West Ham de la Liga Premier inglesa.

Valencia viene de marcar apenas su segundo tanto en el Clausura 2018 del fútbol mexicano, el pasado sábado en la goleada de los Tigres, 4-1 al León.

Y aunque había anotado un doblete contra el Herediano de Costa Rica en la Liga de Campeones de la Concacaf, el delantero solamente tenía un gol en la liga, en el partido inaugural de la temporada ante Puebla, el 5 de enero.

"Nunca perdí la calma, siempre pensé que el gol podría llegar, las oportunidades estaban, solo debía concretarlas y al fin de semana pasado se me pudo dar. El equipo se vio bien colectivamente, si no me equivoco es uno de los mejores partidos que he jugado en Tigres", aseguró el seleccionado ecuatoriano de 28 años.

Para Valencia, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti, como es una costumbre, viene cerrando fuerte la fase regular del torneo para conseguir la clasificación a la liguilla, donde tendrán la oportunidad de buscar su tercer título en cuatro temporadas.

"Cuando llegas a una fase final no importa a quien enfrentes; el que se venga, ya sea el más fuerte o el más débil, si se nos da la oportunidad de enfrentar a Rayados (de Monterrey) lo tendremos que hacer con la misma responsabilidad", expresó sobre la posibilidad de volver a jugar un Clásico Regiomontano en la final.

Tigres de la UANL, tercero con 25 puntos, tiene en puerta el encuentro contra el líder de la clasificación, Toluca con 27 unidades, el próximo domingo en el Estadio Nemesio Díez.

"Va a ser un partido difícil, Toluca viene con una racha positiva, seis partidos sin perder y en su cancha de hacen fuertes. Nosotros tenemos que empezar a sacar resultados positivos de visitantes y esta será una oportunidad linda para poder lograrlo", concluyó.