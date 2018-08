Enner Valencia quiere más minutos

El delantero ecuatoriano asegura estar a gusto en el plantel felino y sólo le resta continuar trabajando para lograr ser tomado en cuenta en los partidos

Notimex - Aunque reconoció su deseo de salir del equipo, el ecuatoriano Enner Valencia aseguró que ahora su objetivo es permanecer con Tigres y luchar por un sitio en el cuadro titular.

"En su momento dije que me gustaría irme, pero estoy muy a gusto en Tigres, me han tratado muy bien y a seguir tratando de conseguir esos minutos que no he podido jugar hasta ahora", indicó.

Previo al viaje del equipo a Tapachula para enfrentar a los Cafetaleros dentro de la Copa MX, el jugador indicó que se encuentra concentrado en Tigres.

Sobre el hecho de que el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti fue designado como técnico interino de la Selección Mexicana y desde su punto de vista, ayudará al Tricolor.

Respecto al partido contra Cafetaleros, el ecuatoriano manifestó su confianza en que conseguirán un buen resultado para seguir su camino en busca del título dentro de la Copa MX.