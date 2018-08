En Tigres 'hay preocupación normal'

Ricardo Ferretti reconoció que tienen que trabajat en el aspecto ofensivo, ya que ante Cruz Azul el conjunto felino se mostró opaco al ataque

El técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo ´Tuca´ Ferretti, aseguró sentir preocupación luego que en el partido ante Cruz Azul su equipo no generó tiros a gol, pero rechazó que dependan del delantero francés André-Pierre Gignac.

"Hay preocupación normal, porque aunque tuvimos un gran porcentaje de posesión, no generamos llegadas, tiros a gol, hay preocupación natural, hay que trabajar en este aspecto", manifestó.

Ferretti consideró que en el partido ninguno de los dos equipos generó llegadas de mucho peligro... y que simplemente el triunfo de Cruz Azul se dio tras el error de Jorge Torres Nilo en un intento de salida.

El estratega reconoció el trabajo defensivo realizado por el cuadro capitalino en ese compromiso de la tercera jornada del Torneo Apertura 2018 e insistió su equipo no hizo lo necesario para llevarse las tres unidades.

Respecto a si el plantel depende de Gignac, quien no jugó en ese cotejo por problemas de salud, declaró que los resultados adversos en sus ausencias han sido concidiencia solamente.

"La ausencia de todo buen jugador afecta y naturalmente espero que no exista una dependencia de un solo jugqdor, porque no estaríamos hablando de un equipo, entonces qué chance tendríamos cuando André no juega, han sido conincidencias, es un jugador de peso en el plantel, cuando no está buscan otros hacer las cosas lo mejor posible, no creo haya dependencia de un solo jugador", concluyó.