Eliminan a Rafael Nadal en los octavos de final de Acapulco

Azteca 7 Deportes - 28/02/2019 10:15 a.m.

AP - Nick Kyrgios se sobrepuso a problemas estomacales y dio la campanada en el Abierto Mexicano de Tenis el miércoles, al dejar fuera a Rafael Nadal, el máximo favorito del certamen, para clasificarse a los cuartos de final.



El australiano, 72do del escalafón de la ATP, se impuso por 3-6, 7-6 (2), 7-6 (6) sobre el español. Rompió una racha de siete derrotas consecutivas ante jugadores ubicados dentro de los 10 primeros del ranking.

Nadal es segundo en el escalafón.

"Es un sorprendente campeón, uno de los mejores del mundo y hemos tenido grandes batallas", dijo Kyrgios, quien puso su récord con el mallorquín en 3-3. "Tuve problemas por algo que comí pero me sobrepuse y logré el triunfo ante un gran campeón, fue bueno competir con él, es una noche que no voy a olvidar".

El encuentro se prolongó por más de tres horas y parecía que Nadal se llevaría el triunfo, pues dispuso de tres puntos para partido, pero Kyrgios se levantó de la lona.

Nadal no ocultó su enojo por los gestos de su rival durante el partido.

"No creo que me haya intentado sacar de quicio", dijo Nadal. "Hace su show. Tiene un talento descomunal y tendría que estar luchando para ganar Grand Slams y por las primeras posiciones del ranking. Si está donde está es por algo... no creo que sea un mal chico pero le falta un poco de respeto para el público, para el rival y para sí mismo".

Nadal, quien disputó su segundo torneo del año luego del Abierto de Australia, era el gran favorito para ganar por tercera ocasión este torneo.

Kyrgios buscará alcanzar semifinales en Acapulco, como hizo hace un par de años, cuando también eliminó al entonces número dos del mundo, Novak Djokovic.

Su rival en la siguiente ronda será el suizo Stan Wawrinka, quien parece haber superado los problemas de rodilla que lo afectaron el año pasado. El suizo, quien llegó a ser tercero del mundo, derrotó 7-6 (5) y 6-4 al estadounidense Steve Johnson.

David Ferrer se despidió del torneo que conquistó cuatro veces al perder 7-6 (0), 6-1 ante el alemán Alexander Zverev (2do cabeza de serie). En sus últimos meses en el circuito, Ferrer compite en los certámenes que más atesora y recibió un homenaje de la organización de Acapulco.

"El camino se acabó, ya no podré volver a pisar esta pista que ha sido muy especial para mí", dijo Ferrer.

Zverev se las verá ahora con el australiano Alex de Miñaur (5to preclasificado), quien avanzó luego del retiro por lesión del español Feliciano López.

En otro resultado, el británico Cameron Norrie dio cuenta del argentino Diego Schwartzman (4to preclasificado) 7-6, 4-6, 6-3, para avanzar a la ronda de los ocho mejores.

También avanzaron los estadounidenses John Isner (3er cabeza de serie) y Mackenzie McDonald.

SORPRENDEN A STEPHENS

Otra sorpresa llegó temprano, cuando la brasileña Beatriz Haddad Maria derrotó 6-3, 6-3 a la máxima preclasificada, la estadounidense Sloane Stephens. Haddad, quien es 172 del mundo, entró al cuadro principal a través de la clasificación.

Stephens se coronó en el US Open en el 2017 y fue finalista en Roland Garros el año pasado.

La brasileña, en sus primeros cuartos de final desde el 2017, ahora se medirá ante la china Yafan Wang, quien aprovechó el retiro por lesión de la puertorriqueña Mónica Puig en el primer set, cuando la asiática estaba arriba por 4-1.

Quien marcha con paso firme en México es la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno del mundo, quien avanzó a la siguiente ronda al dar cuenta 6-2, 6-1 de la alemana Tatjana Maria 6-2, 6-1.

Azarenka, quien recibió una invitación para jugar en Acapulco, se las verá contra Sofia Kenin. La estadounidense derrotó a la británica Katie Boulter, quien se retiró por lesión cuando perdía 6-4, 4-1.

En otro resultado, la croata Donna Vekic (3ra preclasificada), dejó fuera a la estadounidense Christina McHale al derrotarla por 6-4, 7-5.

El Abierto Mexicano de Tenis se disputa sobre las canchas de superficie dura del complejo Mextenis, localizado en el hotel Princess de Acapulco. El ganador del torneo se lleva una bolsa de 367.630 dólares y 500 puntos para la clasificación de la ATP.