El "Tuca" quiere más y buscará rematar a Santos

Por: Luis Alberto Madrigal





Aunque lleva una cómoda ventaja de 3-0 en la Ida de las Semifinales de la Concachampions, el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, aseguró que se queda tranquilo por la labor de sus felinos, aunque consideró que pudieron salir con cuatro goles, y resaltó que fue Jonathan Orozco quien evitó eso.

"Es una buena ventaja, pero no definitiva, no debemos de confiarnos, pensar que en el partido de vuelta buscar un gol y evitar un gol en contra para pensar que ya tenemos el pase. No lo veo así, yo veo una muy buena actuación de Jonathan (Orozco), tuvimos muchas oportunidades de hacer un gol más.

"Yo creo que hicieron las cosas bien. Todavía nos faltó un gol de acuerdo a las posibilidades que tuvimos, ellos también tuvieron una que paró Nahuel pero si nos faltó un cuarto. Me quedo tranquilo por lo que dieron los jugadores", aseguró Ferretti.

El Bigotón aseguró que no se va a guardar nada en el regreso, buscará aprovechar la desesperación del Santos que necesitará hacer un gol que los meta a la eliminatoria.

"Es lo que nosotros vamos a tratar de evitar que ellos tengan ese momento anímico y puedan aprovechar, tener el balón y el control del partido. Allá ellos no van a salir tan distinto que aquí. Pero van a buscar a salir a arriesgar a buscar un gol que lo motive", aseguró Ferretti.

"No tenemos que manejar así, interpretar el manejar el 3-0 y buscar un gol más no va por ahí si metemos un gol más eso nos va a dar tranquilidad, debemos jugar con la desesperación del tiempo y aguantar las embestidas que ellos van a tener y aprovechar los espacios que van a dejar", concluyó.