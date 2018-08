El terrible accidente doméstico que sufrió un luchador de la UFC

Agencias - Bryce Mitchell, luchador invicto de la UFC con 10 victorias y ninguna derrota, sufrió un terrible accidente doméstico que le puso los pelos de punta a toda la comunidad de las MMA (Artes Marciales Mixtas).

"Thug Nasty", como se lo conoce en el ambiente, narró en sus redes sociales su desafortunada lesión.

El luchador de Arkansas reveló que se sufrió una grave lesión en los testículos por el uso indebido de un taladro que se activó cuando lo tenía en el bolsillo del pantalón.

Según cuenta el propio Mitchell, el taladro se encendió accidentalmente y le provocó severas heridas: "Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él... Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad".

Mitchell compartió una imagen de cómo quedó su ropa interior, la cual evidenciaba una gran mancha de sangre.

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225 — Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) 21 de agosto de 2018

(Con información de Infobae)