El estadio Azul dice adiós tras siete décadas de historia en el deporte mexicano

AP - Antes de ser demolido dentro de un par de meses, el estadio más añejo de todo el fútbol mexicano albergará su último partido de la máxima categoría el sábado, cuando su inquilino actual, Cruz Azul, lo despida enfrentando a Morelia en partido de la 16ta fecha del torneo Clausura.

El estadio Azul, que fue el primer estadio de grandes dimensiones construido en concreto en lugar de madera, se localiza en la capital del país y fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 como un escenario para la práctica del fútbol americano colegial, pero será más recordado porque fue la casa de varios equipos de la primera división, entre ellos la Máquina, que lo adoptó como su sede hace 22 años.

Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, sólo logró coronarse una ocasión en ese lapso y actualmente está muy cerca de quedar eliminado de la liguilla por el título por séptima ocasión en los últimos ocho torneos

"Ahí fue mi debut, ya va para 12 años, metí goles en ese estadio y la verdad tengo sentimientos encontrados porque me hubiera gustado ganar un título en el Azul", dijo Julio César Domínguez, un zaguero canterano que debutó con la Máquina en el Clausura 2006. "Merecíamos un título y la gente también lo merecía pero desafortunadamente no se ha dado, es triste porque no se dio ese título en el estadio Azul".

En ese escenario, la Máquina perdió cinco finales de liga, una de Copa Libertadores y una de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Su último campeonato del torneo local, en el Invierno 97, lo coronó de visita en León.

También el campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF que logró en el 2014 lo festejó en la casa Toluca, su oponente en ese torneo.

Cruz Azul ahora volverá al estadio Azteca donde ganó siete de los ocho títulos de su historia.

"Regresar a una casa donde lograste títulos puede generar ilusión y si eso se puede plasmar en nosotros sería espectacular", dijo el entrenador portugués, Pedro Caixinha. "Yo creo que hay que trabajar a todos los niveles y no pensando que sólo con volver al Azteca las cosas van a cambiar".

Cuando el estadio Azul sea demolido para dar paso a un centro comercial, el estadio más antiguo de México será el estadio Olímpico universitario, también localizado en la capital, que tiene 65 años de edad.

El estadio, localizado en la colonia Noche Buena de la capital, donde colinda con la Plaza de Toros México, una de las más grandes del mundo, originalmente se llamó Ciudad de los Deportes y fue creado para disputar partidos de fútbol americano colegial. Su primer evento deportivo fue un partido entre los Pumas de la UNAM y los Aguiluchos del Colegio Militar el 6 de octubre de 1946.

En sus primeros años fue considerado el mejor de México y por eso llegó ser la sede de tres equipos de la máxima categoría. América y Atlante lo comenzaron a usar como sede entre 1947 y hasta 1955 y 1957, respectivamente, mientras que Necaxa lo utilizó durante cinco años (1950-55).

Durante casi tres décadas no tuvo un residente permanente hasta que Atlante lo retomó como su hogar en la temporada 1983-84 y lo renombró estadio Azulgrana hasta 1996, cuando Cruz Azul arribó y lo rebautizó como estadio Azul.

El Azul es el segundo escenario en la capital en ceder su espacio para crear un centro comercial. El Parque del Seguro Social, de béisbol, fue cerrado con el mismo fin a principios de este siglo.

"Es una pena que se pierda otro espacio deportivo para crear un centro comercial, que de esos ya hay muchos en la capital", dijo Hugo García, un aficionado celeste de 47 años de edad. "El Azul tenía su sabor muy peculiar por la colonia donde estaba y va a ser muy difícil que eso se repita en el Azteca, pero bueno, así son los tiempos, todo va cambiando y tendremos que adaptarnos".

A diferencia de otros escenarios en la capital, el estadio Azul nunca fue anfitrión de partidos en ninguna de las dos Copas del Mundo realizadas en el país en 1970 y 1986 y tampoco fue considerado como escenario para albergar eventos de los Juegos Olímpicos de 1968, pero sí fue el primer escenario en recibir un partido de pretemporada de la NFL, cuando los Santos de Nueva Orleans chocaron con las Águilas de Filadelfia, el 5 de agosto de 1978.

Además de esos dos equipos de la NFL, entre sus visitantes distinguidos estuvieron los futbolistas argentinos Diego Maradona y Lionel Messi, quienes disputaron partidos amistosos en 2002 y 2011, respectivamente.

Un día después del partido entre Cruz Azul y Morelia, el estadio Azul recibirá un partido de la liga de fútbol americano profesional, un acto simbólico para que el escenario se despida con un partido del deporte con el que fue inaugurado.