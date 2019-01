El entrenador del Feyenoord, Bronckhors, deja el equipo a final de temporada

Azteca 7 Deportes - 24/01/2019 10:23 a.m.

EFE - El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhors, no renovará su contrato y abandonará el club a final de temporada, una decisión que el propio técnico ha calificado como "muy difícil", informó hoy el equipo holandés en un comunicado.

"He estado pensando mucho sobre si quiero seguir uno o más años como entrenador tras esta temporada", dijo Van Bronckhors, "pero en mi carrera siempre he seguido mis sentimientos y estos dicen ahora que no debería".

El director técnico del Feyenoord, Martin van Geel, explicó que el equipo tenía la intención de sentarse a negociar la renovación del técnico, pero que ahora se dispondrán a buscarle un sustituto.

"Gio es realmente una persona emocional. Si él mismo tiene la idea de querer algo diferente después de esta temporada, solo podemos respetarlo", explicó Van Geel.

Van Bronckhors no adelantó si ha llegado a un acuerdo para fichar por otro club y se limitó a decir que "aún hay mucho por lo que pelear" de aquí a verano en el Feyenoord, como intentar que el equipo holandés alcance un puesto de acceso a competiciones europeas.

"El Feyenoord siempre estará en mi corazón", aseguró el entrenador, que se formó en las categorías inferiores del club de Rotterdam y jugó en el primer equipo varias temporadas, antes de saltar a la Premier League inglesa y a la Liga española de la mano del Fútbol Club Barcelona.

Van Bronckhors firmó como técnico del Feyenoord en 2015 y se alzó en la temporada 2016-17 con la Eredivisie holandesa, título que el club llevaba 18 años sin ganar.

En la actual temporada, el Feyenoord está en la tercera posición, a trece puntos del líder, el PSV Eindhoven, y once del segundo, el Ajax.