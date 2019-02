El Chelsea sanciona a su portero sin una semana de sueldo

El Chelsea comunicó que sancionó al portero español Kepa Arrizabalaga sin una semana de sueldo por negarse a ser sustituido por el entrenador Maurizio Sarri en la final de la Copa de la Liga disputada contra el Manchester City, el pasado domingo

Zoom Kepa Arrizabalaga aseguró que en ningún momento su intención fuera la de desobedecer a su entrenador. Foto: EFE

La jugada ocurrió pocos minutos antes de la penaltis, cuando Kepa Arrizabalaga un problema muscular y Maurizio Sarri intentó sustituirle, pero el portero español no quiso salir del campo, alegando que podía continuar en el césped.



"Kepa y yo hemos hablado sobre el incidente. Fue una buena conversación. Hubo un malentendido, pero ha entendido que cometió un error por cómo reaccionó. Se ha disculpado conmigo, con sus compañeros y con el club. Está en manos del club si quieren tomar medidas, pero para mí es un asunto cerrado", dijo el italiano en declaraciones recogidas en la página web del club.



La semana de sueldo que no percibirá Kepa irá destinada a la fundación del Chelsea.



"He pensado mucho sobre la acción del domingo. Aunque fue un malentendido, reflexionando, cometí un error. Quería tomarme un tiempo para disculparme con el entrenador, con Willy (Caballero), con los otros compañeros y con el club. También quiero pedir perdón a los aficionados", explicó el portero español.



"Aprenderé de ese episodio y aceptaré cualquier castigo que el club crea que es apropiado", agregó.