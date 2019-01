El avión está por caerse y tengo miedo: Emiliano Sala

El futbolista mandó un mensaje a sus amigos en el que anunció un accidente cuando viajaba en un avión que se encuentra desaparecido

ADN40 - Cuando volaba de Nantes a Cardiff para iniciar su nueva temporada la Premier League, el jugador Emiliano Sala mandó un audio a sus amigos en el que anunció un accidente aéreo y aseguró que tenía mucho miedo.

El avión en el que viajaba el argentino desapareció cuando volaba sobre el Canal de la Mancha, ubicado entre ambas ciudades.

"Cómo andan loquitos locos, estoy muerto; estoy acá en Nantes. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dijo Sala en un audio en el que se le escucha cansado.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", agregó.

Emiliano Sala acababa de ser fichado por el equipo recién ascendido a la Premier League, el Cardiff City FC, procedente del Nantes de Francia.

El avión despegó el lunes por la noche del aeropuerto Loire-Atlantique en Nantes, Francia, con destino a Gales y de acuerdo con la prensa inglesa. Los rescatistas suspendieron la búsqueda, para iniciarla nuevamente el día de mañana, tras no no encontrar rastro alguno de la aeronave de modeloPA 46 Malibú.