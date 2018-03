Dueñas confía en quedar en lista del Tri para Rusia 2018

El mediocampista de Tigres, Jesús Dueñas, mantiene la esperanza de ser incluido en la lista definitiva de la Selección Mexicana que acudirá a la Copa del Mundo Rusia 2018 y que no le afecte lo sucedido en sus dos últimas convocatorias, declinadas por problemas personales

Notimex - Jesús Dueñas comentó que no ha platicado con el técnico del "Tricolor", Juan Carlos Osorio, pero que él solo se dedicará a buscar un buen desempeño con los felinos para ser contemplado para en la Selección.

“No he platicado con él, respeto las decisiones, nunca me he metido más que en lo que me corresponde, que es trabajar, me sorprendió porque no he ido estas dos o tres convocatorias", expuso.

El jugador agregó que “la esperanza muere al último, trabajaré al igual que mis compañeros para estar en la lista final, pero no descuidando mis colores de Tigres para tener chance allá”.

Tras la práctica que tuvo el equipo en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua, recordó que en una ocasión declinó su llamado y en otra tuvo que regresar, ambas por problemas personales, pero se mostró confiado en que esas situaciones no le hayan afectado.

“No lo sé, porque me pueden decir una cosa y pensar otra, espero lo hayan entendido de la mejor manera, asistí y me tuve que regresar por lo de mi hijo, antes ya había sido por otra cosa personal, me lo expresaron de la mejor manera que lo habían entendido, pero solo él lo sabe, lo entendí de la mejor manera”, declaró.

Jesús Dueñas dijo que sabe que en todas las líneas hay una dura competencia por un sitio en la Selección Mexicana, pero insistió en que seguirá con su trabajo para luchar por estar en Rusia 2018.