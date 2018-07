DT nipón pide disculpas por cuidar resultado ante Polonia

Notimex - Akira Nishino, técnico de la selección de Japón, se disculpó por la actitud de su equipo en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Rusia 2018 ante Polonia, de cuidar recibir otro gol.

"Lo siento mucho, provoqué una situación de la que no puedo estar evidentemente satisfecho, aunque supusiera alcanzar los octavos de final", señaló el timonel antes de la práctica de este sábado y después viajar a Rosto para su duelo de octavos de final.

Se dijo responsable de dar la orden a sus jugadores de ya no arriesgar más en ese cotejo ante los polacos, toda vez que a pesar de perder 1-0 avanzaban a la siguiente ronda con la derrota de Senegal por idéntico marcador ante Colombia en el otro duelo de la llave.

"Ordené a mis jugadores actuar de esa manera, soy el responsable de que el equipo jugara de esa forma al cierre del encuentro", mencionó un tanto apenado por esa situación que fue abucheada por los asistentes al estadio.

Mientras jugadores como los defensas Hiroki Sakai y Yuto Nagatomo aplaudieron la estrategia de su timonel, el mediocampista Makoto Hasebe destacó el hecho de estar en la siguiente ronda de la cita del orbe donde se medirán a Bélgica.

"No me parece mal si nos da la victoria, me siento responsable igual que los demás compañeros por formar parte de la selección ", señaló Sakai. "El equipo está unido", apuntó Nagatomo.

"Podemos hacer frente a Bélgica con la mente y el cuerpo frescos, tuvimos una buena recuperación y estamos bien, estamos concentrados en el partido, sobrevivimos a la fase de grupos y el reto empieza ahora", indicó Hasebe.