Diego Lainez minimiza altercado con defensa estadounidense

Notimex - En este sentido, cabe recordar que durante la derrota del Tri 0-1 ante Estados Unidos el martes, Miazga se burló de la estatura del jugador del América, quien evitó entrar en polémicas.

"Creo que la calidad no tiene estatura ni tamaño, son cosas que pasan, no pasa nada, sucede en la cancha. No me pegó, no le pegué y no pasa nada. Es algo normal", dijo el joven de 18 años a su regreso a la Ciudad de México.

Su compañero Roberto Alvarado aplaudió la actitud de Lainez, pues se comportó a la altura, tras un roce como muchos que ocurren en diferentes encuentros.

"Son cosas que se van a dar en el futbol, Diego estuvo a la altura, se le puso enfrente y después llegó Edson a defenderlo. En estos partidos que siempre se van a jugar así siempre habrá roces, Diego tuvo una buena actitud en ese sentido", comentó el "Piojo" Alvarado.

Finalmente, Lainez no habló de supuestas ofertas del extranjero que llegarían al América por sus servicios, "yo solo me dedicó a jugar y disfrutarlo, de eso se encarga el club", y tras su debut como titular en el Tri, aseguró que lo disfruta y solo se divierte en la cancha.