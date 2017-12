Desmiente Matías Alustiza ser un jugador conflictivo

Notimex - El delantero argentino de los Pumas de la UNAM Gustavo Matías Alustiza señaló que los comentarios respecto a que es un elemento conflictivo son solo la fama que le han formado, y afirmó que nadie puede comprobar esos hechos porque nunca han existido.

“Mucho pueden hablar de mí, que me fui del Atlas por problemas con el técnico, con el 'Profe' (José Guadalupe) Cruz me llevo bien, tengo a 27 jugadores de testigos, jamás hubo un problema, pero la gente puede hablar”, dijo.

En conferencia de prensa el “Chavo” explicó que es normal que no pueda ser del agrado de todo mundo, pero que eso no significa que sea un elemento problemático.

“Obvio no a todo mundo le puedo gustar, imagínate critican a Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi, Imagínate a mí, estoy tranquilo, por ahí a veces no jugaba y decían que era problema de jugador, pero si alguien sabe algo mío me gustaría que me lo diga para aclararlo, pero no van a encontrar nada porque nunca pasó nada”, indicó.

Respecto a la pelea que tendrá en el 11 titular con el chileno Nicolás Castillo, Alustiza indicó que ese será un problema para el técnico David Patiño, ya que la obligación de los jugadores es estar en un nivel óptimo para ser tomados en cuenta.

“Estamos a disposición del técnico, tiene dos jugadores por puesto, ahora el problema es de él, eso es muy bueno, habla bien de todos; hay una competencia sana, todos queremos jugar, pero la última decisión es del técnico y debemos estar preparados para cuando nos toque”, estableció.

Sobre el gol que marcó el jueves en el partido amistoso frente al Zacatepec, el primero con la playera “auriazul”, consideró que ayuda en el tema de la confianza, pero está consciente de que apenas es el inicio.

“Contento, se jugó el primer amistoso, nos sirve solo para prepararnos, pelear por los puntos, entonces contento por lo que se hizo ayer, mañana tenemos otro amistoso con Lobos y (después) a pasar las fiestas”, comentó.

El conjunto universitario sostendrá su segundo partido de preparación este sábado cuando se vea las caras con Lobos BUAP en las instalaciones de Cantera.