Descarta Jesús Dueñas volverse a ver 'aburguesados'

Jesús Dueñas recuerda la mala experiencia de la Liguilla anterior donde fueron eliminados por Santos y asegura que ante Pumas será un duelo complicado, pero confía en lograr el boleto a semifinales

Notimex - El mediocampista de, dejó en claro que evitarán ser eliminados como sucedió en el Clausura 2018 por Santos.

"Fue una mala experiencia, si no me equivoco fue el peor partido que tuvimos el torneo pasado, esperemos que no nos vuelva a pasar eso. Nunca menospreciamos a los rivales, se preparan igual que nosotros", manifestó.

En el torneo pasado, los felinos ganaron 2-0 el cotejo de ida ante los laguneros en cuartos de final, pero en el de vuelta perdieron 2-0, lo cual les significó recibir el calificativo de "aburguesados" por parte de su técnico Ricardo Ferretti.

Dueñas indicó que Pumas de la UNAM, su rival en los cuartos de final del Apertura 2018, es un equipo intenso, pero ellos se concentran en hacer un buen duelo.

"Nos enfrentamos al mejor visitante, pero también les costó ganar de local, no sé si no ganaron de local, pero en una eliminación directa no cuenta", apuntó el jugador de los de la UANL.

Sobre no ser considerados como favoritos para conseguir el título del Apertura 2018, el jugador expresó que a ellos les quita presión para enfrentar la segunda ronda.