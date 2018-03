Descarta Avilés Hurtado le haya afectado fallar penal en la final

El colombiano Avilés Hurtado señaló que haber fallado un penal decisivo en la final ante Tigres es parte del futbol y si tiene la oportunidad de ejecutar otro lo haría sin problema

Notimex - Ante la reducción de productividad de goles que ha tenido en el Torneo Clausura 2018 en comparación con el Apertura 2017, el delantero colombiano Avilés Hurtado rechazó que le haya afectado el haber fallado el penal decisivo en la final que Rayados perdió ante Tigres.

"No tiene nada que ver, porque si te fijas no pude estar los primeros dos partidos, te cuesta poco porque no estás en ritmo, la expulsión contra Toluca, hay que asimilarlo de la mejor manera, siempre me preparo para ser el mejor", expresó.

En el pasado torneo del futbol mexicano, Avilés Hurtado terminó con un total de 14 anotaciones, mientras que en el presente certamen lleva cuatro, tras 12 fechas disputadas.

El jugador indicó que simplemente el haber fallado ese penal y otros que ha tenido en instancias decisivas son parte del futbol y que si tuviera la oportunidad de ejecutar otro tiro lo haría sin problema, si el técnico Antonio Mohamed se lo permitiera.

"Son momentos, me tocó patear los penales y empecé metiendo todos, he tenido una racha en los penales que he cobrado, no he podido concretarlos, pero es parte del juego.

"Si el técnico me da la confianza lo agarraré de la mejor manera; Nicolás Sánchez lo ha hecho muy bien, debemos ser conscientes de que puede suceder y tener la mentalidad de que lo puedes meter o fallar", añadió.

Por lo pronto, el equipo regiomontano entrenó este día para enfrentar este fin de semana al Cruz Azul, en Estados Unidos, en lo que será la denominada Copa Socio MX.

Se debe recordar que este cotejo se realizará por la pausa que habrá en el futbol mexicano este fin de semana por la fecha FIFA y será hasta la próxima cuando los equipos estén en México para disputar la décimo tercera fecha del presente certamen del balompié nacional.