Desafía Kurt Angle a Ángel o Demonio

Por: Artorias



Tras la brutal agresión que sufrió el luchador El Cuervo de Puerto Rico de parte de Ángel o Demonio, la estrella de la WWE, Kurt Angle levantó la voz.

A través de su cuenta de Twitter, el campeón olimpico lanzó un reto al luchador mexicano mostrando su molestia.

"Denme 10 segundos con ese estúpido hijo de p*** que arrojó el ladrillo. No debería estar ni cerca del negocio.", publicó Kurt.

Aficionados de la lucha libre respaldaron a Angle, por expresar su sentir ante la situación.

En el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver como Ángel o Demonio tomó un block y se lo aventó a Cuervo cuando estaba de espalda, impactando la cabeza el boricua.

Cuervo tuvo que ser operado para removerle un coágulo de sangre en el cerebro y 10 horas después de la operación abrió sus ojos y es reportado como estable, pero en condición de cuidado, informó el representante del boricua, Víctor Arroyo.

Por su parte, el secretario ejecutivo de box y lucha del Estado de México, Juan José Herrera suspendió de manera indefinida al luchador Ángel o Demonio.

