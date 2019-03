Demuestra que todo es real

Recientemente la modelo venezolana Alexandra Méndez, conocida como La Chama, reveló en un programa de televisión peruano que Cristiano Ronaldo le envió mensajes candentes por Whatsapp y le propuso morderle el trasero, ya que el delantero quedó maravillado con sus curvas e incluso le preguntó '¿Esto es real?'

La sensual modelo Alexandra Méndez explicó que etiquetó a Cristiano en una storie de Instagram cuando fue a verlo jugar en el Real Madrid y el propio astro del futbol le respondió para pedirle su número de teléfono para hablar por WhatsApp.

"Sí, hicimos una apuesta. Primero me mandó una captura de pantalla de una foto mía en bikini y me dijo '¿Esto es real?'. Y luego me pidió comprobarlo", confesó.

"La Chama" aclaró que Cristiano en ese entonces no salía con su actual pareja Georgina Rodríguez.

