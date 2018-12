Defiende Brizio labor de silbantes en la ida de cuartos

Notimex - Pese a las críticas que recibieron tras disputarse los partidos de ida de cuartos de final del Apertura 2018, el titular de la Comisión de Árbitros de la FMF, Arturo Brizio, consideró que los silbantes lo hicieron de manera correcta.

"Los partidos con la intensidad que se jugaron, me parece que los árbitros salieron bien librados", dijo.

Lamentó las críticas realizadas por el técnico del América, Miguel Herrera, y de su homólogo de Toluca, Hernán Cristante, por la labor del cuerpo arbitral.

"En el VAR no nos hacemos patos, no podemos hacer la petición de investigación a la comisión y es un tema disciplinario. Es la cantaleta de siempre de descalificar lo que pasa afuera", apuntó.

Indicó que no se refiere solo a "Miguel (Herrera), respeto mucho a los técnicos y directivos, no estoy yo para pedirles cuentas, (pero) es una cantaleta de descalificar al VAR y arbitraje y no me parece que sea adecuado".

"El partido estaba bravísimo para Adonaí Escobedo que hace un trabajo bastante bueno, le piden penal de Paul Aguilar, pero a mi parecer no es porque es mano, pero no deliberada", sentenció.