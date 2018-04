De un balonazo noquean a porrista

Redacción

Durante un partido de futbol americano colegial, una porrista quedó noqueda tras recibir un balonazo.

Austin Kendall, mariscal de campo de los Sooners de Oklahoma, lanzó el balón a un compañero, pero el ovoide fue y se impactó en la cara de la chica.

Debido al impacto, la dama fue a dar al suelo, pues nunca esperó el balón en su cara.

OU cheerleader Kylie Fears got hit in the face by an Austin Kendall (@A_Kendall11) pass during the Red-White game Saturday. The good news is she's ok and had a good sense of humor about the whole situation. Kendall made sure to check in on her last night. pic.twitter.com/w6KE7lloeV