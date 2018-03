De Anda nuevo director deportivo de Chivas

Azteca Deportes - Este jueves Francisco Gabriel de Anda fue presentado como nuevo Director Deportivo de Chivas, en donde no pudo ocultar su emoción por iniciar una nueva aventura.

Jorge Vergara fue quien recibió al nuevo elemento Rojiblanco: "Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en Chivas, necesitábamos soporte y obviamente vamos a tener en Chivas lo que siempre hemos soñado, tener el mejor equipo de México".

Por su parte, de Anda agradeció "la invitación a este proyecto, desde la primera charla que tuvimos, por su puesto que el entusiasmo que me generó y el compromiso del hecho que tengan la confianza ha sido muy grande, y conforme pasan los días, mucho mayor".

"Entiendo perfectamente que Chivas no es solamente un equipo de futbol, es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Siempre he creído que el jugador mexicano tiene mucha más capacidad de lo que la gente supone, y el que me inviten a este proyecto me entusiasma y compromete", finalizó el exjugador de Santos.

Cabe mencionar que en la escueta presentación estuvieron presentes Jorge y Amaury Vergara, José Luis Higuera y Matías Almeyda.