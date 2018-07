Dan a Gianluigi Buffon recibimiento de leyenda en el PSG

El legendario portero italiano Gianluigi Buffon, de 40 años, confesó en su presentación este lunes como nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG) que aterriza en la capital con 'el entusiasmo de un chaval', y aclaró que ganar la Liga de Campeones no es algo que le obsesione

EFE - En una atiborrada sala de prensa del estadio del Parque de los Príncipes, "Gigi" Buffon ensayó sus primeras palabras en francés en una breve introducción, seguida de cerca por su actual pareja y por dos de sus hijos, Louis Thomas y David Lee.

"Estoy muy motivado. Siento una energía particular, quizá sea el ambiente de París o el de los hinchas o el del club, que se ha esforzado para que venga", dijo en sus primeras palabras en la lengua de Voltaire.

Ya en italiano, repasó los motivos que le llevaron a trabajar por primera vez fuera de su país, y alegó que todavía se siente en plena forma física y mental para jugar al fútbol al más alto nivel.

"Tengo 40 años, pero estoy en un excelente estado físico y mental. Vengo a demostrar que soy un gran portero, y creo que lo conseguiré", apuntó el jugador, quien aseveró que no le han prometido el puesto de titular y que luchará por él "como siempre hizo".

El legendario guardameta restó importancia a las canas que luce y comentó que el fútbol ha cambiado mucho y ha alargado las carreras de los jugadores.

"Con treinta y tantos nos encontramos a algunos que todavía son de los mejores del mundo", indicó, en alusión al portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

"No sé cuándo me retiraré. No me hago esa pregunta porque me crea cosas negativas. Él día que no me vea capaz, lo dejaré", señaló, y recordó que si ha sido titular en la selección de Italia hasta los 40 años no ha sido por casualidad.

Después de 27 años en Italia, diez en el Parma y los últimos 17 en el Juventus de Turín, Buffon explicó que estaba en "una zona de confort" que no le agradaba.

"Ampliar horizontes, conocer nuevas culturas, nuevos amigos, para mí esa es la vida, aunque se tenga 40 años", sostuvo.

Levantar una Liga de Campeones es el gran lunar del lustroso currículum de Buffon, finalista en 2003, 2015, y 2017.

"Puedo contribuir a que el PSG mejore en el campo y que tenga las máximas ambiciones", agregó.

Según el meta, "hace falta tiempo" para que cuaje un proyecto como el del PSG, financiado por abundantes fondos qataríes, y opinó que la identidad del equipo dependerá "mucho" del entrenador.

Buffon, sin embargo, tardará en debutar en torneo internacional con su nuevo club, pues estará sancionado los tres primeros partidos de la Liga de Campeones por su expulsión el pasado abril en los cuartos de final del torneo ante el Real Madrid, cuando jugaba por el Juventus Turín.

"Es una decisión que respeto y punto. La rabia ha pasado y no quiero hacer polémicas inútiles", cerró.