Cristante grabará cuando hable con árbitros para evitar más castigos

Notimex - El estratega de conjunto de los "Diablos Rojos" fue sancionado dos cotejos por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras ver la tarjeta roja en el cotejo ante Santos Laguna, correspondiente a la fecha ocho del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.



"Ni siquiera voy a protestar, pero a partir de los partidos que vienen voy a grabar todo lo que digo para cuando pongan que fue un insulto o algo por el estilo, que es por lo regular por lo que dan dos fechas (de castigo), les voy a poner la grabación", dijo.

Manifestó que para él es muy complicada ya la relación con los silbantes, ya que cualquier expresión que realiza es vista de forma negativa.

"Estaba avergonzado por la situación, pero ya no sé qué hacer porque de hecho no tengo ni qué hablar con los árbitros, no reclamarles, no pedirles, ni siquiera decirles que vean o corrijan porque todo lo que digo molesta", apuntó.

Explicó que su caso es el más claro ejemplo de lo que significa "´crea fama y échate a dormir´ porque me echan por reírme, mejor trataré de no aparecer tanto o cuando el línea esté caminando enfrente mío no ponerme por ahí".

"No soy un santo, me he hecho expulsar un par de veces, y otras, no menos de dos, que me echaron injustamente, pero tengo que aprender a cerrar el pico como se dice vulgarmente", concluyó.

El estratega sudamericano tendrá que ver desde la tribuna los juegos frente a Veracruz y Necaxa de las jornadas nueve y 10 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.