Conor McGregor pierde la cabeza y su cinturón

Redacción - Conor McGregor tiene una orden de arresto luego de haber interrumpido un evento de UFC y lanzar objetos hacia los camiones donde los protagonistas de UFC 223 eran transportados.

Tras finalizar el evento el peleador irlandés fue directamente a los camiones, provocando la ruptura de una ventana que le causó heridas a Michael Chiesa y un nudillo roto a un empleado de la promotora.

“Esto es lo más asqueroso que me ha pasado en la historia de la compañía. Hay una orden de aprehensión para McGregor en este momento. Su avión no puede salir del aeropuerto, no puede salir del estado, lo van a demandar muchas personas”, declaró Dana White, presidente de la compañía.

Artem Lobov, amigo de McGregor y quien iba a combatir contra Alex Caceres en el evento del próximo 7 de abril, fue removido de la cartelera por participar en dicha riña.

La policía de Nueva York esta en busca del luchador y no puede salir del estado por lo que su avión privado tiene prohibido el despegue.

Dana White anunció en una conferencia de prensa que McGregor perderá el cinturón de los pesos ligeros de UFC, luego de la pelea estelarizada por Khabib Nurmagomedov y Max Holloway.

"No habrá campeón interino. Una vez finalizada la pelea, habrá nuevo campeón" aseguró. (Con información de ESPN)