Confía Ambriz que León quede campeón en casa

Por: Luis Alberto Madrigal





Los Tigres dejaron vivos al León, el menos esa es la visión que tiene el técnico de los Esmneraldas, Ignacio Amrbiz, quien lamentó que suman 180 minutos sin anotar gol, pero confía en que en casa podrán revertir la situación para ganar y ser Campeones.

El estratega leones destacó que su equipo no se desesperó y contrarrestó a la ofensiva auriazul, por lo cual solamente se van con la desventaja de un solo gol, por lo cual, considera posible la remontada.

"Ya veré como arreglarlo, es cierto que de repente hemos perdido la movilidad, no hemos sido claros en nuestro juego, si algo rescato después del minuto 35 del primer tiempo, tuvimos posesión de la pelota y el partido quedó 1-0, creo que estamos con vida", aseguró Ambriz.

"Pienso que la serie está abierta todavía, nos presionaron los pues presionamos, Tigres hace un gran partido, en el segundo tiempo presionamos, la serie está bien, en casa hay que hacer un partido de mucha concentración en casa para poder ganar la serie", añadió.

´Nacho´ dijo que no le preocupa la falta de gol en los últimos dos partidos de la Liguilla, tras caer 1-0 tanto en la Vuelta con América en la Semifinal, como ahora con Tigres en la Ida de la Final. Espera que el grupo reencuentre su futbol ya que no se desesperará ni inventará estrategias para la Vuelta.

"De preocuparme no, a lo mejor no estamos llegando como en el toreo regular, en dos partidos tenemos el cero y eso era muy difícil, me gustaron cosas que vi en el vestuario, que estamos tranquilo, no me voy a desesperar ni voy a inventar cosas que el equipo no aceptaría, tenemos que sacar el pecho", admitió.