Con enorme pastel, Tom Brady celebra su cumpleaños

Notimex - A través de sus redes sociales, el equipo de Nueva Inglaterra felicitó a su jugador estrella con una fotografía en la que se puede observar un pastel enorme con el número ´12´.

Además, se revelaron imágenes que muestran la figura del quarterback de los Patriotas hecha únicamente con globos, además de sus entrenamientos de la pretemporada con sus compañeros.

Esta podría ser la última temporada que dispute el jugador de la NFL con el equipo de Nueva Inglaterra, siendo la número 18 consecutiva, en donde buscará conquistar cinco anillos del Súper Tazón con la misma franquicia.

The best 41-year old QB there ever was, in 41 seconds. pic.twitter.com/qs5kOXHj3M