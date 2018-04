Chivas tiene un gran equipo para enfrentar Clásico Tapatío: Zaldívar

Notimex - Mientras en Atlas quieren "aplastar" al Guadalajara cuando se dispute el Clásico Tapatío, el delantero Ángel Zaldívar aseguró que en Chivas están confiados de su trabajo y "a ver si pueden".

En rueda de prensa en Verde Valle, el artillero del "Rebaño sagrado" respondió a las palabras del jugador de los zorros Juan Pablo Vigón, quien la víspera indicó que su objetivo era pasar por encima de su odiado rival y que lo querían aplastar.

"Saben de nuestra capacidad, dice que nos quieren aplastar, a ver si pueden, tenemos un gran equipo pese a los jóvenes y los que jueguen podemos hacer frente a cualquiera, es una motivación más que es contra Atlas", expuso rumbo a su juego del viernes.

Así como muchos de sus compañeros, Zaldívar Caviedes vive la rivalidad con los rojinegros desde fuerzas básicas, "en lo personal me gustan este tipo de partidos, me ha tocado marcarles, lo vivo intensamente y me gusta jugarlo".

Aunque Chivas tiene un compromiso el próximo miércoles, que es disputar la vuelta de la final de la Liga de Campeones de Concacaf ante Toronto FC, el artillero aseveró que están concentrados en Atlas.

"Es el clásico, lo tomamos con la mayor seriedad, no pensamos en la final (de Concachampions) sino en este partido, estamos enfocados y lo queremos ganar. Un clásico se juega diferente, la pasión, el orgullo, en lo personal sí da un plus jugarlo", enfatizó.

Finalmente, reconoció que el andar de Chivas en el Clausura 2018 de la Liga MX no fue el mejor para su equipo y que ganar el Clásico Tapatío no salvará la temporada, pero buscarán cerrar de la mejor forma y con dos triunfos el actual certamen.