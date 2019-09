'Chicharito' entrena por primera vez como sevillista

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, fichaje estelar del Sevilla este verano, se entrenó este jueves por primera vez como sevillista, tras regresar de jugar con la Selección Mexicana

Azteca 7 Deportes - 12/09/2019 03:15 p.m.



EFE - El técnico Julen Lopetegui dirigió una nueva sesión vespertina en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del club, donde ya contó con toda su plantilla, ya que, además del delantero mexicano, también se reincorporó el meta checo Tomas Vaclík, el segundo de los nueve internacionales citados que quedaba por llegar.



Chicharito, fichado del West Ham inglés por unos 8 millones de euros, llegó a Sevilla el 1 de septiembre y al día siguiente firmó su contrato por tres años, fue presentado por la tarde y viajó a la concentración de México para sus partidos en Estados Unidos con el combinado norteamericano y Argentina, sin tiempo para conocer a sus nuevos compañeros.



A su regreso, sobre el mediodía de este jueves, el delantero de Guadalajara centró todas las miradas en su primer entrenamiento con el equipo sevillista, que Lopetegui dispuso de nuevo que fuera por la tarde, como el del miércoles, con la idea de tener más margen de tiempo para la incorporación de los últimos internacionales.



La presencia de Chicharito no fue la única novedad de una sesión a la que asistieron el presidente del Sevilla, José Castro, y su director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', ya que el club ofreció en directo la primera media hora del entrenamiento por su televisión oficial y por sus canales en las redes sociales.



El máximo goleador histórico de la Tricolor, con 52 goles en 109 partidos -incluido el que marcó el pasado sábado en el triunfo por 0-3 contra Estados Unidos-, fue titular en ese encuentro jugado en Nueva Jersey y no participó en la debacle de México frente a Argentina (4-0) en el otro amistoso, el miércoles en Texas.



Debido al largo viaje y a que aún no está acoplado al equipo, es una incógnita la posibilidad de que debute con la camiseta sevillista el domingo en el estadio de Mendizorroza, ante el Alavés en la cuarta jornada de LaLiga, pues sólo habrá completado tres sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros.