¡Chelas gratis! si le gana México a Brasil: Cervecera

Una cervecera conocida a nivel internacional se suma a apoyar a la Selección Mexicana para que gane su próximo enfrentamiento ante Brasil, y si México logra pasar al quinto partido del Mundial de Rusia 2018, ha prometido que regalará cervezas el lunes 2 de julio.

Mediante un comunicado al estilo medieval vía Twitter, Bud Light ha prometido regalar cervezas si México rompe la "maldición". "Por decreto de la realeza se anuncia que, si México avanza a Cuartos de final, tal victoria merece ser celebrada por el Rey, ayudándote a pagar por las Bud Lights para brindar", señala la foto en la que se especifica que esto sólo aplica en el estado de California, Estados Unidos.

Cabe mencionar que desde 1994 México no ha podido llegar al quinto juego, y se ha convertido en una obsesión por parte de los aficionados, quienes lo consideran como una "maldición".

El lunes 2 de julio el Tri se enfrentará a la selección de Brasil a las 9:00 horas en busca de clasificar en cuartos de final.

