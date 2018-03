´Chaka´, listo para reaparecer con Tigres

Azteca Deportes

Por:

Luego de superar una lesión en la parte posterior del muslo derecho, Luis ´Chaka´ Rodríguez, se declaró listo para ser titular en Tigres y buscar un puesto con la Selección Azteca en Rusia 2018.

"Vengo de tener nada de actividad, espero volver a ser tomado en cuenta en el plantel inicial porque si no estás ahí es difícil que te volteen a ver (para selección), debo trabajar y estará en mí, después en el técnico", expresó.

Rodríguez manifestó que sin duda alguna la lesión que sufrió fue dolorosa para él por la inactividad en la que estuvo, porque de paso le quitó la oportunidad de tal vez ser llamado por Juan Carlos Osorio.

"Estamos expuestos, por más que te cuides, es futbol, de roces, esto desgraciadamente fui solo, pero seguir trabajando, duele no estar en una convocatoria, no sé si iba a ser tomado en cuenta, pero no jugar sí pesa", finalizó.

El jugador se lesionó en un partido entre los Tigres y el Herediano de Costa Rica, dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf, que lo tuvo fuera por largo tiempo.