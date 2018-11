Carlos Tevez: ´Nos están obligando a jugar´

AP - El atacante Carlos Tevez, máximo referente de Boca Juniors, denunció que la Conmebol los obliga a jugar la final de la Copa Libertadores ante River Plate pese a que varios de sus compañeros resultaron heridos a causa de los graves incidentes que se produjeron en las afueras del estadio Monumental cuando el autobús que trasladaba al plantel boquense fue atacado por fanáticos del equipo local.

"Nos están obligando a jugar el partido en esta condiciones, con tres compañeros que no están bien físicamente", dijo Tevez a periodistas. "Quedamos expuestos ante el mundo, esta es la verdad. Para nosotros las condiciones no están dadas".

Las declaraciones del futbolista se produjeron poco después que la Conmebol anunciara que el partido arrancaría a las 19:15 horas (2215 GMT), dos horas después del horario previsto.

El autobús sufrió la rotura de vidrios por las piedras y palos arrojados por un grupo de fanáticos millonarios a pocas cuadras del estadio. Varios jugadores de Boca sufrieron heridas cortantes y resultaron afectados por gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a los agresores.

El capitán Pablo Pérez y el juvenil Gonzalo Lamardo fueron trasladados en ambulancia a una clínica privada. El primero sufrió cortes en el brazo y tenía lesionado un ojo por astillas de vidrios, según imágenes tomadas en el vestuario de Boca por allegados y difundidas en redes sociales. El otro futbolista se lo vio con problemas para respirar a causa de los gases.

"Yo tenía ganas de vomitar, me ardía la garganta, recién ahora se me fue el dolor de cabeza", relató Tevez.

El segundo capitán del plantel, Fernando Gago, coincidió que "no es la mejor forma de jugar un partido con lo que hemos vivido. No tenemos postura, nos están diciendo que se juega. Pero no están dadas las condiciones en el grupo".

La Conmebol emitió un comunicado en el cual informó que sus médicos constataron que los jugadores de Boca "sufrieron lesiones de piel superficiales" y que otros dos "refirieron lesiones en la córnea, lo cual no se pudo confirmar con nuestro cuerpo médico".

Agregó que "consideramos que desde el punto de vista médico no existe causal para la suspensión del partido".

La decisión de jugarse se tomó luego de una reunión entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien llegó a la capital argentina para asistir a la histórica final, con su par de la Conmebol Alejandro Domínguez y representantes de ambos equipos para definir si se juega o no.

A poco de cumplirse el plazo para el silbatazo inicial, los jugadores de River y Boca no salieron al campo de juego para el calentamiento.

Boca y River, que se enfrentan por primera vez en una final continental, empataron 2-2 en la ida hace dos semanas.