Carlos Salcedo niega que fichaje por Tigres sea un retroceso

Notimex - El defensa mexicano Carlos Salcedo rechazó que llegar a los Tigres de la UANL sea un retroceso en su carrera como futbolista y dijo para él será más fácil llegar a la selección mexicana con los felinos que en la Bundesliga.

El jugador, quien llega por cuatro años con los felinos, luego de su paso por el Eintracht Frankfurt, expresó que anteriormente sólo se hablaba de Salcedo fuera de la cancha que de sus logros en el futbol alemán.

"Se hablaba más del Salcedo fuera de la cancha que ganando un título en la Bundesliga, acá se habla de Tigres todos los días, de lo que hace año tras año, no veo por qué lo llamen, si vuelvo a Tigres, un retroceso.

"Sé que tendré que pelear por un puesto por la selección y estar en un club como Tigres lo hace más fácil", indicó Salcedo en conferencia de prensa, realizada previo a su presentación como nuevo integrante de los felinos, efectuada en el estadio Universitario ante cerca de seis mil aficionados.

Carlos Salcedo indicó que una de las razones primordiales para regresar al futbol mexicano fue su familia, por lo que se mostró satisfecho de estar de nueva cuenta con los Tigres, equipo con el que estuvo en las filiales hasta el 2011.

Salcedo dejó en claro que uno de sus objetivos es disputar un Mundial de Clubes, lo cual podrían conseguir este año los felinos dado que disputarán la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Un Mundial de Clubes es lo que me falta en mi carrera, lo que me hace regresar es ir por algo más y es lo que he buscado en mi carrera. Lo he manifestado, quiero ir a un Mundial de Clubes y en estos cuatro años será posible", añadió.