Cardozo no se ilusiona por posible llegada de Marco Fabián

Azteca Deportes

Por:

El director técnico paraguayo José Saturnino Cardozo descartó ilusionarse por la posible llegada del mediocampista Marco Fabián a Chivas de Guadalajara.

"Es un jugador importante, pero no me ilusiono, ni me preocupo, ni pierdo tiempo analizando si puede venir o no; pierdo más tiempo analizando el rendimiento del equipo, lo que tenemos que hacer para ganar", mencionó.

En conferencia de prensa, Cardozo sabe de la capacidad y el aporte de Fabián de la Mora, pero ahora solo se enfoca en el cotejo de la fecha ocho del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX frente a Pachuca.

"Mi cabeza no está para nada en Marco Fabián, si va a venir o no, mi cabeza está en ganarle a Pachuca el sábado, sumar tres puntos antes de la fecha FIFA y eso nos va a dar solidez para trabajar", comentó.

El guaraní subrayó que en la actualidad no piensa en la llegada de algún refuerzo para el conjunto rojiblanco, su tarea es dedicarse a trabajar con los jugadores que tiene en busca de un mejor funcionamiento.

"En mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo, yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo, la verdad no me preocupo ni ocupo de eso", expresó.

Agregó: "Si viene bienvenido, sino también, estamos bien, yo llegué con este grupo, confío bastante en este plantel y de igual forma estamos tratando de que (Alan) Cervantes se recupere bien, es un jugador que me gusta mucho, que puede hacer la función, que marca la diferencia".