'Canelo hace trampa; se mete drogas': Golovkin

A menos de dos meses para su segundo enfrentamiento ante Saúl Álvarez, Gennady Golovkin aseguró que el mexicano se inyecta sustancias prohibidas y nadie hace nada para detenerlo.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, añadió Golovkin. "Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores.... Canelo está haciendo trampa; se mete esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”.

El peleador kazajo agregó que en su primera pelea realizada en septiembre notó que el “Canelo” tenía marcas en la piel que indicaban que se había inyectado.

“Fue muy obvio con todo esos músculos... y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles”, dijo “GGG”.

Mientras tanto, Canelo Álvarez había dado positivo por clembuterol el pasado 5 de marzo, pero se argumentó que fue por carne contaminada, situación que han vivido otros peleadores mexicanos en el pasado, tal es el caso de Luis “Pantera” Nery.