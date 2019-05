"Canelo" Álvarez y Jacobs se van a los golpes durante pesaje

Ambos boxeadores superaron la báscula antes de subirse al ring este sábado

Saúl ´Canelo´ Álvarez y Daniel Jacobs no tuvieron problemas para vencer la báscula este viernes durante la ceremonia de pesaje; sin embargo, apenas se vieron los rostros y calentaron los ánimos entre ambos pugilistas al punto de que estuvieron a punto de darse un agarrón.

El tapatío encaró sin miedo al estadounidense que a su vez respondió empujando la cabeza de Álvarez con su rostro y luego vinieron los empujones que de no ser por los entrenadores hubiese acabado en una pelea adelantada.

Ante esto, el esteta mexicano dijo que Jacobs demostró su miedo antes de subirse al ring este sábado en la Arena T-Mobile de Las Vegas.

"Lo que hizo Jacobs se llama miedo, estuvo tranquilo todo el tiempo, pero aquí no pudo con la presión y siempre he dicho que al son que me toquen bailo. Van a ver la mejor versión de mí, pondré toda mi experiencia y mis cualidades para ganar", dijo el ´Canelo´ a Azteca Deportes.

"Hicimos un gran trabajo, en el pesaje se nota la disciplina y mañana vamos a poner todo eso en el ring", agregó.

Saúl Álvarez marcó 159 libras al subir a la báscula, mientras Jacobs pesó 160 libras.