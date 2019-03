La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Daniel Jacobs está catalogada como ‘la pelea del año’, por lo que el pugilista mexicano reconoció que Jacobs es unpeleador que sabe manejar sus dos guardias, tiene experiencia y también es campeón mundial

Notimex - El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez descartó que la pelea ante Daniel Jacobs sea la última en peso medio, ya que se siente muy a gusto en esta categoría y buscará convertirse en monarca de todas las organizaciones.

“No sería la última me siento muy bien, es el peso donde mejor me siento, estaré mucho rato en este peso”, aseguró en conferencia de prensa de la gira promocional de este combate.

Sobre si piensa ya en alcanzar el título de peso medio del Organización Mundial de Boxeo (OMB) que está en poder de Demetrius Andrade, “Canelo” apuntó que solo piensa en la pelea del 4 de mayo con Jacobs, en el que en caso de ganar se adjudicará el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Tengo un gran compromiso el 4 de mayo en Las Vegas y merece respeto, entonces nos enfocamos en eso, el objetivo es ganar esos cuatro títulos esté quien esté”, acotó.

Sobre la posibilidad de pelear en el Estadio Azteca, dejó en claro que es un tema del que no sabe mucho, pero que sin duda para él es un gran orgullo el presentarse en su país.

“No me he metido a fondo, sé que hay rumores, pero como siempre cuando me preguntan eso venir a México era unas de mis prioridades, hoy es más difícil, pero venir a México es un orgullo estar en cualquier parte del país”, estableció.

El nacido en Guadalajara afirmó que como deportista quiere dar el ejemplo para la juventud, de que en esta vida todo se puede “siempre y cuando lo quieras”.

“Lo que visualices, todo se puede y nos vemos el 4 de mayo, me gusta dar todo de mí, dar el cien por ciento, sé que tengo un rival difícil, estamos listos para ganar el 4 de mayo y regresar como campeón”, declaró.

Aceptó que su rival no será sencillo, no solo por sus virtudes boxísticas, sino también por la mentalidad que hace unos años lo llevó a superar el cáncer.

“Una mentalidad como la que tiene lo hace más fuerte y más peligroso como rival y sabemos lo que tenemos enfrente, sus habilidades como peleador, no solo mental, pero soy un peleador de elite que se adapta a cualquier situación, me voy a preparar al cien por ciento”, sentenció.