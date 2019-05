Caixinha continuará como técnico del Cruz Azul

Notimex -

Además de ratificar al portugués Pedro Caixinha como técnico de Cruz Azul para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el director deportivo Ricardo Peláez informó que Julio César Domínguez y José de Jesús Corona seguirán en el equipo y buscará de dos a cuatro refuerzos versátiles.

"Vamos a mantener la base general del plantel, se mantiene el mismo cuerpo técnico y director deportivo, todos estamos en evaluación, creo que después de la reunión (con directivos del club) las conclusiones son muy positivas", dijo Peláez en rueda de prensa.

Por su experiencia como directivo en diversos clubes e incluso en selecciones nacionales, resaltó la gran actitud del equipo en la "vuelta" de los cuartos de final ante América, un mensaje que indica que no hay por qué cambiar.

"Eso que detecto en cancha me manda un mensaje que, hay una defensa importante de jugadores a su trabajo, al cuerpo técnico y proyecto de los directivos. Apostamos por la continuidad, la relación con los jugadores y cuerpo técnico me parece profesional, muy buena y no hay por qué cambiar", añadió.

De la planeación del equipo para el próximo torneo, aseguró que ni el "Cata" Domínguez y "Chuy" Corona saldrán, al tiempo de manifestar que nunca hubo interés por Giovanni Dos Santos y sí por Carlos González, aunque éste no saldrá de Pumas de la UNAM.

"´Cata´ no sale, lo digo públicamente, me han estado hablando, hay ofrecimientos, pero no sale... ´Chuy´ tampoco, es el mejor portero mexicano que hay, trabaja como nadie, es el capitán y estamos contentos con él", aseveró.

De "Gio" Dos Santos aseguró que nunca fue opción, y de Carlos González "se habló el tema con Rodrigo (Ares de Parga), es buen jugador, pero no está en venta", con lo cual está prácticamente descartada su llegada.

Tras resaltar que jugadores como el "Cata" Domínguez el chileno Igor Lichnovsky, el español Édgar Méndez o el peruano Yoshimar Yotún, entre otros, juegan en diversas posiciones, puntualizó que buscarán en el mercado para reforzarse con jugadores versátiles.

"No diré posiciones, pero queremos jugadores versátiles y en posiciones específicas, no las voy a mencionar, van a ser dos o tres contrataciones, hasta cuatro. No son tantos refuerzos, hay que ser más específicos en las posiciones que queremos cubrir, no quiero un jugador que no tenga competencia".

También se mostró satisfecho con la recuperación de los lesionados, Elías Hernández, quien está listo y realizará toda la pretemporada; Javier Salas, "creo que se pasa dos semanas del margen de la pretemporada" por su problema en el tendón de Aquiles, y el portugués Stephen Eustáquio "es muy joven, se va a recuperar pronto, quizá esté listo por septiembre".

Mientras confirmó que las primeras dos bajas son Gerardo Flores y Jordan Silva, dijo que el único transferible al momento es Antonio Santos Sánchez, aunque puede haber más.