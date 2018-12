Boxeador se levanta de dos KO

Por: Redacción



Durante una pelea por el título de peso pesado celebrada este sábado en Los Ángeles, el británico Tyson Fury logró levantarse tras recibir dos "knockdowns" del estadounidense Deontay Wilder.

Primero fue derribado en la novena ronda, después Fury regresó a la lona en el duodécimo round por un croché de izquierda de Wilder.

Tras recibir la segunda caída, el ingles se puso en pie en el último segundo de conteo del referí y todavía contraatacó lanzando varios golpes a su rival.

Usuarios en Twitter reaccionaron ante la hazaña del pugilista, pues quedaron impresionados con su resistencia.

"Fury se levantó de entre los muertos", escribió un usuario. "Se levantó de esto más rápido que yo me levanto de la cama por la mañana", bromeó otro.

"Miren la cara de Deontay Wilder cuando Tyson Fury se puso en pie", anotó otro internauta.

Look at Deontay Wilder´s face when @Tyson_Fury got up from the floor ?? pic.twitter.com/cKUsH9sn3A