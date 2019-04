Boxeador muerde el abdomen de su rival

Por: Redacción





El boxeador británico Kash Ali fue descalificado por morder a su rival David Price, durante una pelea de la categoría de los pesos pesados este sábado 30 de marzo en Liverpool en Inglaterra.

La pelea se realizó en el M&S Bank Arena de Liverpool, la cual estaba pactada a 10 rounds, sin embargo, terminó antes de lo previsto.

En el quinto round, Prince, conectó un golpe que cimbró a Kash, que al verse superado abrazó a su rival y así ganar tiempo, ambos cayeron a la lona y en ese momento, Ali aprovechó que quedó encima de su rival y lo mordió cerca del ombligo.

El referí, Mark Lyson, descalificó a Ali, quien perdió su invicto de 15 peleas, y la victoria fue otorgada a Price, quien había estado al frente en las tarjetas de puntuación. Ali abandonó el ring bajo una lluvia de bebidas lanzadas por los espectadores.

Free drinks in Liverpool for Kash Ali after getting disqualified for biting David Price! ????



Has Kash Ali ended his own career?



Well done @DavidPrice_1, kept cool and calm when others would have lost their head ??#Boxing #PriceAli #fowlerfitzgerald #SmithEggington pic.twitter.com/xNH37L28w1