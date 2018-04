Borrachera le cuesta el contrato con Cruz Azul al 'Gullit'

Redacción

Por:

Gullit Peña será dado de baja de las filas del Cruz Azul debido a su más reciente indisciplina, empleados del hotel Royal Pedregal aseguran haber visto al futbolista en avanzado estado de ebriedad orinando en una fuente del recinto para desmayarse poco después.

Ante la impertinente actitud de Gullit Peña, el personal del hotel dio aviso a la directiva del Club. Diversos medios señalan que a la hora de intentar escoltarlo a su habitación, el mediocampista causó más estragos.

Por su parte, la directiva del Cruz Azul no se ha pronunciado abiertamente ante lo sucedido, sin embargo, trasciende que el jugador será dado de baja poniendo fin al contrato de préstamo que se tenía con los Rangers de Escocia. Aunado a ello, el club anunció que se hará cargo de la rehabilitación de Gullit.

Cabe destacar que el técnico de los cementeros declaró en días anteriores sobre la profunda decepción que le ha causado el jugador. "le he dado mucho a Carlos y él no me lo ha retribuido", aseveró Pedro Caixinha durante una rueda de prensa.

En lo que va del Clausura 2018, Gullit ha jugado en 8 partidos con las terribles cifras de 0 goles, 0 asistencias y tan solo un tiro a portería.

El mediocampista tamaulipeco tiene un largo historial de escándalos relacionados con el consumo excesivo de alcohol que se remonta a los tiempos en que militaba en el club León.

(Con información de Vox Populi y Medio Tiempo)