Benéfico primer trabajo con la Selección: Martino

Por: Azteca Deportes





El técnico de la, Gerardo "Tata" Martino, dio su primera conferencia de prensa desde que tomó el cargo luego dar por terminado el micro ciclo con jugadores de la

Martino comenzó agradeciendo a los directivos y técnicos de los equipos de la Liga MX por cederles a los jugadores convocados para los tres días de entrenamiento que considera que le vinieron muy bien para convivir y conocer a los futbolistas.

Al ser cuestionado sobre cuál fue el balance de esta primera concentración el técnico argentino declaró, "La gran predisposición de los futbolistas, no solamente para venir, sino también para trabajar y hacer de cada uno de los entrenamientos de mayor intensidad. El hecho de poder hablar con ellos, colectiva e individualmente, y el hecho de poner las primeras bases a la idea de cómo queremos que juegue el equipo".

Martino habló sobre su reunión que sostuvo con Carlos Vela, además de los hermanos Dos Santos.

"Por lo pronto se enteró quien iba a estar al frente y nosotros siempre tenemos la expectativa de que los buenos futbolistas estén con nosotros, por eso me he juntado con los tres (Vela, Giovani y Jonathan)... para poder charlar con ellos, intercambiar opiniones, para ver cual eran sus ideas y que pensaban sobre la selección".

"Tata" añadió que como es poco tiempo para poder visitar a los jugadores que se encuentran en Europa ya que alrededor del 10 de marzo dará la lista de convocados para los primeros encuentros en su gestión, hablará con ellos por teléfono.

El entrenador señaló el porqué realizó entrenamientos con la puerta cerrada.

"La razón por la que no, es que la gente tiene que conocer la forma que juega la selección mexicana por lo que nosotros hacemos en los partidos, y si nosotros lo hacemos bien seguramente la gente podrá entender lo que hacemos en los entrenamientos, y si lo hacemos mal podrán decir para que carajo hacemos los micro ciclos si definitiva mostramos lo que se ve en la cancha".

También Martino habló del posible desencanto de Javier "Chicharito" Hernández con la Selección Azteca.

"Yo no puedo hablar si es que Javier (Chicharito) tiene desencanto o no respecto a su carrera futbolística y a lo mucho o poco que lo puedan reconocer aquí en México, indudablemente para nosotros es un jugador que está muy considerado y por otra parte yo no veo que se tenga que entusiasmar desde el lugar del técnico a los futbolistas, porque solamente el entusiasmo hay que ubicarlos desde el llamamiento a su selección... es suficiente motivación, si el técnico tiene que motivar al jugador para venir entonces tenemos un serio problema".