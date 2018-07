Barcelona presenta al brasileño Arthur Melo en el Camp Nou

Notimex - El mediocampista brasileño Arthur Melo ya pisó la cancha del Camp Nou, estadio que será su casa hasta 2024, en la presentación oficial del jugador que el club Barcelona hizo este jueves.

Melo, quien se dijo muy feliz de llegar a la entidad blaugrana, recientemente firmó un contrato por seis años, el cual establece una claúsula de rescisión por 400 millones de euros.

Compartió que se siente impresionado de que lo comparen con las leyendas del club y la selección española Xavi Hernández y Andrés Inistesta: "Solo que se me compare con ellos me impresiona. Siempre los admiré y son parecidos".

El carioca se consideró apto para cumplir con la exigencia que representa el FC Barcelona y descartó que la presión le vaya a afectar en su desempeño: "No me afecta la comparación con nadie; el estilo de juego del Barça se me da bien".