'Avispa' Ortiz no desea lucirse, solo mantener el título

Notimex - Sin pensar en récords y solo en mantenerse como campeona, Anabel “Avispa” Ortiz realizará la décima defensa del título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 24 de marzo y ante su gente en la Ciudad de México.

La venezolana Débora “Pantera” Rengifo será la oponente de Anabel, quien tendrá a su cargo el turno estelar de la velada que se realizará en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro.

“No es algo que esté pensando (imponer récords), en realidad quiero seguir defendiendo mi título, para mí será una defensa más, no me quiero enfocar a un récord porque creo que eso me desconcentraría un poco como boxeadora”, dijo.

La “Avispa”, con marca profesional de 26-3, cuatro antes del límite, dejó en claro que para enfrentar a una rival como Rengifo (10-4-1, 5 KO´s), en la que será una pelea de revancha, se prepara como si ella fuera la retadora, con el objetivo de seguir en el trono.

Y aunque en su mente solo está la pelea con la sudamericana, Anabel sabe que nuevos retos vendrán y está lista para concretarlos, ya sea para unificar con las monarcas de otros organismos o para ascender a la división minimosca o mosca.

“Si me quieren dar la oportunidad de unificar títulos con gusto después de la décima defensa, creo que en este año subiremos de peso; primero Dios salir triunfantes y después brincar a la siguiente división”.

La boxeadora de 31 años se impuso hace medio año a la venezolana por decisión unánime, por lo que ahora buscará un triunfo contundente y si es por la vía del nocaut qué mejor, “quiero vencer y convencer a mi público. Muchos me han pedido un triunfo contundente y lo vamos a buscar desde que suene la campana".