Atlas la libra por poco de salir de Primera División

Notimex - Con la permanencia asegurada en primera división el Atlas, que venció a Querétaro la jornada 15 de la Liga MX del Clausura 2018, los "zorros" viven un gran ambiente y tranquilidad.

El argentino Milton Caraglio, autor del gol, reconoció lo conseguido en el encuentro, pues fue un desahogo muy importante para ellos, "por el trabajo que venimos haciendo, por la gente que hay detrás de este equipo".

El argentino también esta consiente de que tienen un peso menos al dejar atrás el problema del consiente, pero la realidad es que son penúltimos del torneo sin opción a Liguilla.

"Fue un partido raro, tuvimos la pelota, algunas situaciones como la del final, pero creo que manejamos bien el partido. Ahora hay que terminar de la mejor manera el torneo", indicó.

El delantero Brayan Garnica acotó que los "zorros" mostraron autoridad desde el inicio del duelo y la unión fue un punto elemental.

"Fue la unión de equipo lo que nos sacó adelante, las ganas de querer ganar, de salvarnos y darle una alegría a la afición. Creo que la gente jugó siempre su papel, nos empujó hacia adelante y se agradece muchísimo porque ahí está el resultado", apuntó.

Por su parte, el arquero de 20 años, formado en las fuerzas básicas del Atlas, José Hernández no ha defraudado la confianza que le dio el club.

"Me quedo con el gol, para mí es un golazo, y con el festejo de todos en el equipo. Tengo que seguir trabajando para demostrar que puedo estar ahí", comentó.

Una de las piezas importantes, no deja de ser el capitán Rafa Márquez, quien transmite experiencia a sus compañeros como al joven mediocampista Edyairth Ortega.

"Me siento muy bien, tomando confianza. Estoy muy agradecido con Rafa Márquez porque me guía en la cancha, y es algo que me sirve porque apenas estoy empezando", aseguró.