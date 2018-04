Asegura Carlos Sánchez que le gustaría continuar en Rayados

El uruguayo Carlos Sánchez aclaró no tiene ningún problema con el técnico Antonio Mohamed y simplemente le molesta quedar fuera de la titularidad

Notimex - Ante el hecho de que en diciembre próximo termina su contrato con Monterrey, el mediocampista uruguayo Carlos Sánchez aseguró le gustaría renovar, además que con el técnico argentino Antonio Mohamed tiene buena relación.

“Tengo mi representante que está al tanto de todo eso, trato de enfocarme y seguir cumpliendo con el equipo, la renovación se encargará la directiva, pero no estoy al tanto de todo eso”, manifestó.

Destacó que por el momento no le han transmitido el deseo de que se quede, “quiero jugar, no me siento suplente, no sé si cambiará eso, se evaluará en junio o diciembre, cuando se tenga que decidir que va a pasar con mi futuro, tengo que trabajar para ser titular, es lo que deseo”.

Sobre su relación con Antonio Mohamed, aclaró no tiene ningún problema con el timonel y simplemente le molesta quedar fuera de la titularidad, pero que debe acatar órdenes.

“Nunca tuve un tema personal con el ‘Turco’, son decisiones que toma (de no ponerlo como titular), hay que tratar de sumar, a veces uno no entiende, pero voy comprendiendo y tratar de estar a la altura, enoja pero siempre tratando de sumar”, expresó.

El sudamericano formaba parte del cuadro titular, pero paulatinamente ha sido relegado al banquillo y ahora es utilizado en algunos encuentros como relevo.

Sánchez dejó en claro que él ya no tiene nada qué demostrar dentro de su trayectoria y simplemente lo que debe es ratificar el futbol que siempre ha mostrado dentro de la cancha.