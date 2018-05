Arturo Brizio rechaza racismo en Comisión de Árbitros

Notimex - Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, aseguró que es totalmente falsa y una situación incómoda la acusación del silbante Adalid Maganda, quien asegura haber sufrido de racismo por parte de las autoridades de dicha comisión.

"Es un tema muy delicado, que a mí como persona me tiene muy incómodo. Independientemente de comunicados, es una acusación muy grave. Es totalmente falso, no hay ningún tipo de cuestión racial, solo deportiva", aseguró Brizio Cárter.

En días previos, Adalid Maganda acusó que sufrió discriminación por su color de piel y que por ello fue dado de baja de la Comisión, lo que negó de manera rotunda el titular de la misma, quien dio su versión y aseguró que solo fue por cuestión deportiva.

"La única razón por la que existen los árbitros en ascenso, es para llegar a la Liga MX y hay una competencia, hay una depuración en donde no puedes tener más de 20. Cuando llegué aquí teníamos 34 y en este caso, repito, es un tema absolutamente deportivo", dijo.

En rueda de prensa en Toluca, aseveró que lo señalado por Maganda no concuerda con la realidad, pues "él dice que nos entrevistamos el día 20 en mi oficina y que en esa entrevista yo lo insulté, la entrevista existió, el insulto no".

Añadió Arturo Brizio que un día después falleció su madre y que recibió un mensaje de Maganda que decía: "solo para decirle que lo siento, mucho por el fallecimiento de su madre, es algo irreparable, ojalá que pronto encuentre resignación. Estoy para lo que necesite, le mando un fuerte abrazo".

Y añadió el titular del organismo arbitral: "Una persona que fue insultada en una oficina, ¿puede mandar esto un día después? no es lógico. Pero la defensa jurídica la haremos en los medios legales correspondientes".

Reiteró que sólo fue un tema deportivo, así como ocurrió con otros silbantes que quedaron fuera, algunos que impiden el ascenso de otros jóvenes. "Hay plantillas grandes y tenemos que depurarlos para que el arbitraje mexicano siga siendo un puntal a nivel internacional", explicó.

Finalmente, de árbitros como Paúl Delgadillo, Francisco Chacón y Roberto García Orozco, que no han sido considerados, comentó que se trata de lesiones y en junio tendrán pruebas, "si las pasan, ya veremos. Acá Adalid Maganda no pasó las pruebas, pero no por lesión".