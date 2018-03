Arrestan en Holanda a 25 hinchas ingleses por disturbios

AP - La policía holandesa detuvo a 25 ingleses durante la noche luego que fanáticos ebrios arrojaron botellas de cerveza a los oficiales antes de un partido amistoso entre Holanda e Inglaterra.

Las autoridades señalaron que agentes de la policía antimotines fueron desplegados en el centro de Ámsterdam para lidiar con los pendencieros hinchas. La policía arrestó a los aficionados ingleses por delitos que incluyen desorden público.

Inglaterra se enfrentará a Holanda en la Amsterdam Arena en el extremo sur de la capital holandesa. La policía planea reforzar la seguridad antes y después del encuentro del viernes.

Cerca de 1,500 hinchas ingleses viajaron a Ámsterdam para ir al partido.

